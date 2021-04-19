عابد تيمور يستعد للإيقاع بالخديوي وغزل في الحلقة 6 من مسلسل "اللي مالوش كبير"

خالد الصاوي "عابد تيمور" في الحلقة الـ6 من مسلسل "اللي مالوش كبير" يبدأ في إعداد خطة من أجل إيقاع "غزل" ياسمين عبدالعزيز و"الخديوي" أحمد العوضي، بينما تفكر ياسمين عبدالعزيز في إجبار خالد الصاوي على طلاقها.

خطة جديدة من خالد الصاوي للإيقاع بياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

"نادين" دنيا عبدالعزيز تواجه "عابد تيمور" خالد الصاوي وتطلب منه أن ينهي علاقته مع "غزل" ويطلقها، وذلك بعدما شعرت بكونها مجرد شخص ينقل له جميع الأخبار عنها بسبب العلاقة القوية التي تجمعها بغزل، لكن عابد تيمور يقنعها بأهمية استمرار علاقتها بغزل من أجل أن تنقل له كافة الأخبار، وتكشف "نادين" أنها متزوجة من عابد تيمور بشكل عرفي.

"زياد" كريم العمري ينهي خلافه مع شقيقة "غزل" التي سعت للتقرب منه من أجل إنهاء هذه الخلافات، والتأكيد أنها تريد أن تصنع نفسها وترغب في العمل مع زياد على الرغم من كراهيته لها، لكنه ينفي ذلك ويؤكد لها أنه سوف يعمل معها في الفترة القادمة، وذلك بعدما قام بتهديد العاملين في القناة بانه سوف ينسحب من العمل فيها ويبلغ عابد تيمور بذلك.

ياسمين عبدالعزيز تستعد للهجوم على خالد الصاوي

أحمد العوضي "الخديوي" يتحدث مع "غزل" ياسمين عبدالعزيز عن رد فعل "عابد تيمور" خالد الصاوي حيث يوضح لها أن موقف زوجها بعدم الرد على هروبها حتى الآن يشير إلى أنه يخطط لعملية كبيرة ضدهما، بينما تطلب ياسمين عبدالعزيز منه أن يتم التخطيط لعملية ضد عابد تجعله مجبر على أن يطلقها، ويطلب الخديوي من غزل عدم الخروج من غرفتها حتى تتجنب رد فعل المنتظر من زوجها، في وقت يشعر رجاله أن هناك علاقة حب بدأت بين الثنائي، بينما ذهب رفعت "خالد سرحان" إلى زوجة الخديوي "دينا فؤاد" حيث يؤكد لها أنه يخونها مع "غزل".

مواقف كوميدية تجمع ياسمين عبدالعزيز وإيمان السيد

العديد من المواقف الكوميدية جمعت "غزل" ياسمين عبدالعزيز و"مفاتن" إيمان السيد التي تكشف عن تفاصيل حياتها وأنها تزوجت 3 مرات لكنه جميع من تزوجتهم قد رحلوا وبسبب ذلك ابتعدت عن الناس، وقد أعادت هذه المواقف بعض المشاهد التي جمعت كل من ياسمين عبدالعزيز وإيمان السيد في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.