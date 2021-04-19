صور أحدث ظهور لمحمد حماقي مع زوجته بعد شائعات خلافهما وعمرو يوسف وكندة علوش أبرز الحاضرين

محمد حماقي طاردته في الأيام الماضية شائعات حول خلافه مع زوجته السيدة نهلة الحاجري لكن جاء ظهوره الأخير معها ليوضح حقيقة هذه الشائعات.

ظهور محمد حماقي وزوجته بعد شائعات خلافهما

حمدي بدر مدير أعمال النجم المصري محمد حماقي نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من احتفاله بعيد ميلاده، وكشفت الصور عن ظهور محمد حماقي مع زوجته السيدة نهلة الحاجري، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن وجود خلاف بين الثنائي ليأتي ظهور النجم المصري لينفي هذه الشائعات بشكل كامل ويؤكد على قوة علاقته بزوجته، وقد علق حمدي بدر على الصور التي نشرها من عيد ميلاده وأكد على سعادته بحضور هذا العدد الكبير من أصدقائه النجوم في هذا الحفل فكتب: "أكتر مره حسيت بعيد ميلادي واكتر مره اتبسط فيها في حياتي مع حبايب قلبي".

محمد حماقي يرد على شائعات خلافه مع زوجته

محمد حماقي نشر أيضا صورة من أجواء عيد ميلاد مدير أعماله عبر حسابه على "انستجرام" حيث وجه له التهنئة بهذه المناسبة فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "كل سنة وانت طيب يا ابو مليكة يا غالي وعقبال مليون سنة ودايماً مجمعنا"، وقد اعتبر الجمهور أن نشر حماقي للصورة التي يظهر فيها مع زوجته تأكيدا على عدم صحة هذه الشائعات التي تم تداوله في الأيام الماضية، خصوصا أن الصورة جاءت وسط حضور عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة مني زكي، وكذلك الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد السقا وزوجته المذيعة مها الصغير، وقد حظت الصورة التي نشرها محمد حماقي بإعجاب قطاع واسع من متابعيه على "انستجرام".

محمد حماقي يطرح أغنية جديدة

محمد حماقي قد انفصل عن زوجته نهلة الحاجري في عام 2014 لكن عاد الثنائي مرة أخرى في عام 2016، ويحافظ النجم المصري على تفاصيل حياته الاسرية، وكان محمد حماقي قد ارتبط بزوجته في عام 2011 في حفل حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن في العالم العربي، وقد شارك حماقي في شهر رمضان الجاري بأغنية جديدة لإحدى المؤسسات الحكومية المصرية وحملت الأغنية عنوان "ده وقته"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وفواصل موسيقية توما، كما طرح محمد حماقي دعاء بمناسبة حلول شهر رمضان بعنوان "ياللي عالم بينا" وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".