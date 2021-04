جابرييل لونا ينضم لسلسلة ”The Last Of Us” مع بيدرو باسكال

انضم النجم جابرييل لونا إلى فريق عمل سلسلة The Last Of Us، السلسلة المقتبسة من لعبة Sony Playstation، على أن يقوم بإخراج سلسلة Chernobyl كريج مازن، ونيل دراكمان بالعمل على السلسلة الجديدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتم الإعلان عن سلسلة "The Last of Us" لأول مرة على أنها قيد التطوير في مارس الماضي، حيث وصل العرض إلى سلسلة رسمية في نوفمبر استنادًا إلى لعبة الفيديو التي تحمل الاسم نفسه.

تدور أحداث المسلسل بعد عشرين عامًا من تدمير الحضارة الحديثة، تم التعاقد مع جويل، الناجي المتمرس، لتهريب إيلي من منطقة الحجر الصحي القمعية، ما إن يبدأ كمهمة صغيرة سرعان ما يصبح رحلة وحشية مفجعة، حيث يتعين على كلاهما اجتياز الولايات المتحدة والاعتماد على بعضهما البعض من أجل البقاء.

وشارك لونا مؤخرًا في بطولة فيلم "Terminator: Dark Fate" لعام 2019 وهو معروف أيضًا بدوره في سلسلة Marvel-ABC "وكلاء S.H.I.E.L.D."، والتي لعب فيها دور روبي رييس/ شبح رايدر، وشارك أيضا في "Wicked City" و "Rosewood" و "True Detective" و "Matador".