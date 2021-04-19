مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه الوطنية ”عاشقها بالمللى”

طرح النجم مدحت صالح، أحدث أغانيه الوطنية على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "عاشقها بالمللي" من كلمات شوكت المصري وألحان حسن زكي وتوزيع زناتي، وشهد فيديو الكليب أبرز المعالم المصرية والمشاريع التي تم افتتاحها مؤخرًا في مصر وعدد من المحافظا.

وتقول كلمات الأغنية:

بنحلم بيها أو ليها

ونشتاق حتى لو فيها

نتوه..

نتوه في الزحمة نلاقيها

في دعوة أم بتصلّي

ف إيد تبنيها وتعلّي

فـ شعب عاشقها بالمللي

و100 مليون علامة نصر

دفا نهارها.. سهر ليلها

خشوع سكان تراتيلها

تتوه الروح في تفاصيلها

تدوب الروح فـ تفصيلها

تبوح وتغني تحيا مصر

خضار أرضك مدد كفّي

وأمنِك حق فوق كتفي

وحتى بروحي ما بأوفّي

مقامك يا حبيبتي يا مصر

تحيا مصر

تحيا مصر

تحيا تحيا تحيا مصر

ويحيى النجم مدحت صالح يوم 2 مايو المقبل حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.

من ناحية أخرى يغنى الفنان مدحت صالح تترمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، الذى يعرض حاليا على قناة dmc.