العرض الأول لفيلم ”In the Heights” بافتتاح مهرجان تريبيكا السينمائى

عاد مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك هذا الصيف، بعدما تأجلت الدورة الماضية، مع عرض عالمي لبدء الاحتفالات وسيفتتح فيلم "In the Heights" للمخرج جون إم تشو، المقتبس من مسرحية لين مانويل ميراندا الموسيقية الحائزة على جائزة توني برودواي، النسخة السنوية العشرين من تريبيكا في 9 يونيو المقبل.

وسيتم استضافة العرض الأول في United Palace في Washington Heights، وهو الحي الذي يدور فيه الفيلم، كما سيتم عرض ليلة افتتاح المهرجان في وقت واحد في جميع أحياء نيويورك الخمس في أماكن متعددة في الهواء الطلق.

ويستمر مهرجان تريبيكا لمدة 12 يومًا هذا العام، من 9 إلى 20 يونيو، وهو أول مهرجان سينمائي رئيسي في أمريكا الشمالية يقام منذ بداية COVID-19.

"In the Heights" يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك. يشارك في البطولة مارك أنتوني، أنتوني راموس، أريانا جرينبلات، كوري هوكينز، جيمي سميتس، ستيفاني بيرتز، ﺗﺄﻟﻴﻒ لين مانويل ميراندا، وﺇﺧﺮاﺝ جون إم. تشو.

وقدم المخرج جون إم. تشو، مؤخرًا فيلم الكوميديا والرومانسية الشهير "Crazy Rich Asians" للنجم هنري جولدنج، ونال ترشحين لجوائز جولدن جلوب العام الماضي.

يعد مهرجان تريبيكا السينمائي المقدم من AT&T بجلب رواد المهرجان وصانعي الأفلام إلى مجموعة متنوعة من المواقع الخارجية الشهيرة في جميع أنحاء مدينة نيويورك ، بما في ذلك Brookfield Place New York و Pier 57 Rooftop و The Battery و Hudson Yards (مانهاتن) ؛ منافذ إمباير (جزيرة ستاتن) ومترو تك كومونز (بروكلين). بالإضافة إلى هذه الأماكن ، ستستضيف تريبيكا أيضًا عروضاً مجتمعية في جميع أحياء مدينة نيويورك بما في ذلك حي برونكس وكوينز باستخدام العديد من دور السينما بتقنية LED الحديثة التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا ، وهي أول شاشات عالية الدقة للهاتف المحمول في الدولة.