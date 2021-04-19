الخميس المقبل.. على الهلباوى يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلًا غنائيا على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى تزامنًا مع فعاليات الساقية في رمضان في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 22 أبريل.

ويغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.