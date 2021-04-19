بشري تشيد بأداء دياب ومحمد جمعة في مسلسل نسل الأغراب

أشادت الفنانة بشري بأداء النجمين دياب و محمد جمعة من مسلسل نسل الأغراب .

و كتبت بشري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : كاريزماتهم علي وجوهههم بجانب الموهبة أو الدراسة و الخبرة أو الحرفة وفوقهم اتقان اللغة الممثل عين و شخصية .

و كانت قد بدأت الحلقة السادسة من مسلسل نسل الأغراب بمقابلة عساف الغريب مع محمد درويش شقيق أحمد درويش والذي كان يتولى تخبئه والده غفران الغريب بعد أن اختطفها السقا .

ويبدأ محمد درويش في مساومة السقا ويطالبه بالحصول على 18 مليون جنيه مقابل تسليمه والده غفران، وفي حالة عدم دفعه هذا المبلغ سيقوم بالاتفاق مع غفران وإعادة أمه له وأخذ هذا المبلغ منه .

ليوافق عساف على طلبه ولكن يطلب منه أن يمهله يومان لكي يحضر له هذا المبلغ.

وخلا الحلقة أخبر أمير كرارة " غفران " ولديه أحمد مالك وأحمد داش أن والدتهم "جليلة " قد قررت ترك المنزل ، مما أثار مفاجأتهما.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.