كارول سماحة تشوق متابعيها ألبومها الجديد

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت كارول في الصورة من الاستوديو و هي تستعد لألبومها الجديد مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنية "اللي خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الإنستجرام”.

تقول كلمات الأغنية: “بنقابل كل يوم في ناس زحمة وكتير اللي لابس حرير اللي حالة فقير.. في الآخر الأصل يحكم .. الواطي م الكبير .. يخربيت اللي خان .. واللي مالهوش أمان .. واللي شوفناه ملاك .. اتاريه طلع شيطان”.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية «سلمى»، التي تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتدخل في تشابكات متعددة ويؤدي ذلك إلى تدبيرها لخطط ومكائد عديدة حتى تصل إلى هدفها الأساسي في الانتقام منه.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب نيللي كريم، كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب