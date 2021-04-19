آيتن عامر تشيد بدور محمد ثروت من مسلسل بين السما والأرض

أشادت الفنانة آيتن عامر بدور الفنان محمد ثروت من مسلسل السما والأرض.

ونشرت صورة تجمعها بالنجم محمد ثروت من خلال حسابها بموقع انستجرام و علقت قائلة : طيب يا جماعة انا معجبة بمسلسل بين السما والأرض وبكل نجومة، بس تحديدا فرحانة بمحمد ثروت اللى قدر يثبت أنه ممثل من العيار التقيل يقدر يعمل كل الادوار مش الكوميدي بس ، وفرحانة ان في مخرج قدر يشوف كوميديان جامد فى إطار مختلف .

انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل بين السماء والأرض، بقيام محمد ثروت بتهديد عمرو صالح بسكين، وقال انه كان يعمل مهندس في شركة شقيق عمرو، ولكن اضاعوا حقه، وفي لحظه ينهار وتقع منه السكين ويسقط على الارض ويبكي ويقول "انا جبان"، ويحتضنه كل من في الاسانسير ويواسوه.

ويرفض خال درة زواجها من الفنان هاني سلامة لاعتقاده بانه يخالف الدين بأفكاره التي ينشرها على التلفزيون، وبعدها تعود الاحداث فلاش باك ويتم القبض على محمد ثروت.

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

ونشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الاصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي اي مخرج"

وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ الف مشاهدة.

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، الى أنه ماخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.