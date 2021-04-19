فنانة تونسية ترد على انتقادات عنيفة ‏بسبب مشاهدها الجريئة في القاهرة كابول

تعرضت فنانة تونسية لانتقادات عنيفة في بلدها بسبب دورها في المسلسل المصري، «القاهرة كابول» المعروض خلال شهر رمضان، واعتبار الكثيرين أنه يشوه صورة المرأة التونسية.
وردت الفنانة يسرا المسعودي على حملة الهجوم الموجهة ضدها، عبر منشور لها على حسابها في موقع «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه: «توضيح، الناس وخصوصا البنات اللاتي أرسلوا لي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة على أساس أنني أقوم بتشويه المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح وبأنني لا أمثلهم، عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة أقسم بالله سأرد وأقول بأنكم جهلة المجتمع وتجهلون التاريخ والحقائق وتريدون تزييف الواقع».
وتابعت: «ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان باختيار منهم أو إجباري بسبب الظروف. بلاش تغطوا الصورة بالغربال المنقوب؟ يسرا المسعودي».
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