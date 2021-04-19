فيديو أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة رغم المصالحة والأخيرة تهددها !

أصالة المطربة السورية قررت التعليق مجددًا على قصة مصالحتها للمطربة المصرية أنغام، بعدما قدمت اعتذارًا لها قبل أسابيع عقب خلاف ومقاطعة دامت لمدة عامين تقريبًا.

أصالة تعاتب أنغام لعدم ردها عليها

أصالة كشفت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية عن أنها تحاول التواصل مع أنغام بكل الطرق من أجل إنهاء الخلاف بشكل نهائي، إلا أن الأخيرة ترفض الرد عليها، كما هددت أصالة زميلتها بأنها في حالة عدم ردها عليها سوف تأتي لمنزلها بشكل مفاجئ للتفاهم معها.

أصالة تهدد أنغام بشكل طريف

وقالت أصالة: "دقيت لها 3 مرات ماردتش عليّ، وبعت لها 3 رسائل، برضه ماردتش عليّ، قلت لها في آخر رسالة أنها إن لم ترد على اتصالاتي أو رسائلي فسأذهب إلى منزلها لكي نتفاهم، فهذا نداء لنغومة، ردي على رسائلي"، هو ما اعتبره الجمهور عتابا وتهديدا طريف من أصالة لأنغام حتى تنتهي الخلافات تمامًا.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع رسالة أصالة لأنغام وتمنوا أن تعود العلاقة بين النجمتين كما كانت في السابق، وتنتهي خلافاتهما للأبد، فيما لم تعلق أنغام حتى الآن على ما قالته أصالة.

اعتذار أصالة لأنغام

وكانت أصالة قد حاولت مصالحة أنغام قبل حوالي أسبوعين، بعد قطيعة دامت لفترة طويلة، بسبب زواج أنغام السابق من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة في هذا الوقت، وكتبت أصالة في رسالتها لأنغام وقتها: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ماكان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

وبعدها ردت أنغام على رسالة اعتذار أصالة وقالت: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

ولاقت رسالة أصالة لأنغام تفاعلا كبيرا من الجمهور وزملائها الفنانين بسبب جرأتها ومبادرتها بالصلح مع أنغام بعد عامين من القطيعة بينهما، وعلق عدد من النجوم على رسالة أصالة ومنهم درة ورانيا يوسف وكذلك ابنة أصالة شام الذهبي، وأشاد الجمهور بموقف أصالة واعتذارها العلني لأنغام، قبل أن ترد الأخيرة سريعاً وتتلقى الإشادة أيضاً بسبب قبولها الاعتذار وهو ما نال إعجاب الجمهور.