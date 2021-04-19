محمد ممدوح يصالح منى زكي وإشادة بأداء سيد رجب في "لعبة نيوتن" الحلقة 6

الحلقة 6 من مسلسل "لعبة نيوتن" شهدت عدة مواقف غير متوقعة تعرض لها أبطال العمل، حيث أرسل محمد ممدوح "حازم" رسالة لزوجته منى زكي "هنا"، للاطمئنان عليها بعد أن تشاجرا سويا وانقطع الحديث بينهما، عقب تهديده لها بالطلاق.

هنا تتحدث مع حازم أخيرًا بعد فترة من خلافهما

وحرصت هنا على طمأنة زوجها عليها وأخبرته بأنها بصحة جيدة، كما كشفت له عن جنس مولودهما المنتظر والذي سوف يكون مولوداً ذكراً، وهو ما جعل حازم يدخل في نوبة بكاء شديدة بسبب سعادته بهذا الخبر لكنه طلب منها أن تعود إليه، ووعدته بأنها سوف تعود فعلًا قريبًا، خاصة أنها حصلت على وظيفة جديدة وبمجرد أن تحصل على راتبها سوف تحجز تذكرة سفر عائدة إلى بلدها.

محمد فراج يتسبب في قلق منى زكي

وتسلمت هنا وظيفتها الجديدة في مطعم محمد فراج "مؤنس" الذي يمتلكه، لكنها بدأت تقلق من طريقة تعامله معها، إلا أنه يحاول طمأنتها طوال الوقت.

على الجانب الآخر يكتشف سيد رجب "بدر" أن حازم هو من تسبب في قتل مساعده بالنحل، إلا أن تصرفات بدر تسببت في حيرة حازم خاصة بسبب هدوئه الزائد وعدم لومه له على قتل مساعده وصديقه، وإصراره على عدم إجابته بما يحتاجه بدر منه وسبب هذه المعاملة غير الطبيعية.

سيد رجب يفاجئ الجمهور بأدائه في "لعبة نيوتن"

ونال أداء الفنان سيد رجب إشادات واسعة من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة السادسة من "لعبة نيوتن" ويترقب الجمهور ظهور الوجه الآخر لسيد رجب في الحلقات المقبلة وكيف سيتعامل مع محمد ممدوح الذي مجرد ظهوره تسبب في حالة توتر له.

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

وحرص عدد كبير من أصدقاء منى زكي على تهنئتها بأولى حلقات المسلسل وإبداء إعجابهم بها، ومنهم عبير صبري وهبة مجدي وإنجي علي ورانيا يوسف وعمر السعيد وغيرهم، فيما حرص زوجها الفنان أحمد حلمي على توجيه رسالة مميزة لها عبر فيسبوك، قال فيها: "مبروك مقدما لعبة نيوتن .. مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل أسرة المسلسل ويارب بالنجاح والتوفيق وان شاء الله المسلسل يعجب الناس ورمضان كريم عليكوا"