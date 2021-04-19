"صفعات وركلات وضرب مبرح"..فيديوهات ترصد تعرض نجمات دراما رمضان 2021 للتعنيف المتواصل

مسلسلات رمضان 2021 لم تخلو كما المواسم السابقة من تسليط الضوء على قضية مناهضة العنف ضد المرأة وما تتعرض له النساء من العنف المنزلي من المقربين لها خاصة شريك حياتها، فحضرت مشاهد الضرب القاسي والعنف الجسدي واللفظي في عدد من الأعمال المعروضة حاليا وكان أبرزها مسلسل "لي مالهوش كبير" لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومسلسل "عشرين عشرين" لنادين نجيم وقصي خولي، فتابعوا معنا ابرز المشاهد التي رصدناها لكم بهذا الإطار.

ابرز المشاهد التي تعرضت فيها النجمات للعنف والضرب في مسلسلات رمضان 2011:

تعرض ياسمين عبد العزيز للعنف في "اللي مالوش كبير"

دراما رمضان 2021 تناولت العنف الزوجي بشكل واضح وقاسي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" حيث ينهال خالد الصاوي بالضرب على زوجته ياسمين عبد العزيز فيقوم بصدم رأسها بزجاج النافذة كما ويصفعها ويعنفها بشكل قاس.

فالفنانة ياسمين تعاني في المسلسل بشكل مزدوج من العنف، فبعد أن عاشت سنوات طويلة تحت معاناتها من الضرب من أهلها، وافقت على الزواج من شخص يكبرها بنحو 20 عامًأ من أجل الفرار من قهرهم وظلمهم لها ليقوم بدوره بضربها وتعنيفها.

ونال هذا المشهد القاسي انقساما بين الجمهور بين من رأى بأن محاولة للتسليط على قضية العنف ضد الزوجة، ومنهم من اعتبر بأنه يحرض على العنف ما دفع السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين الى الرد موضحاً بأن المسلسل يتناول مسألة العنف ضد المرأة والأثر النفسي الخطير عليها، وأن المسلسل الرمضاني يستنكر هذه المسألة.

وتابع قائلا عبر حسابه على الفيسبوك: "أمر طبيعي أننا نعرض بعض اللقطات لهذا الأمر ولكن في إطار شجبه واستنكاره ليس في إطار تشجيعه!! ثم أنه الدراما بالأساس تبنى على فرضية وجود صراع ما.. صراع لا بد أن يكون أحد طرفيه على الاقل على خطأ".

امل بوشوشة في مسلسل "على صفيح ساخن"

في الحلقة الأولى من مسلسل "على صفيح ساخن"، تتعرض أمل بوشوشة الى صفعة قوية وقاسية من شقيقها "هلال" باسل خياط في مشهد ظهر وكأنه حقيقي.

وشاركت أمل بوشوشة المشهد على حسابها على تويتر حيث يسمع صوت الصفعة القوية والمدوية التي تلقتها من شقيقها بمشهد قاسي بينما وجهت أمل بوشوشة تهديدا مازحا لزميلها في المسلسل، وقالت: "دوت الخليج آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال (باسم ساخور) مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح".

نادين نجيم في مسلسل "عشرين عشرين"

مسلسل "عشرين عشرين" تطرق ايضا في حلقاته الـ 7 التي عرضت الى مسألة العنف، فشاهدنا بطلة العمل نادين نسيب نجيب بدور "النقيب سما" في مشهد اعتداء شقيقها "وسام صليبا" بالضرب عليها في الشارع امام المارة صفعا على وجهها كما يركلها من اجل استعطاف رئيس العصابة "قصي خولي" كي يحميها وتدخل الى منزله ويثق بها بغية تنفيذ مهمتها العسكرية بالكشف عن قاتل شقيقها والإنتقام منه.

نادين نجيم كانت قد نشرت العديد من الصور التي ظهرت فيها بملامح ملطخة بالدماء وبتصبغات على بشرتها.

سهر الصايغ في مسلسل "الطاووس"

مسلسل "الطاووس" يأتي ضمن رأس القائمة التي تسلط الضوء على العنف ضد النساء حيث تتعرض الفنانة سهر الصايغ بشخصية "أمينة" للإغتصاب على أيدى بعض الشباب المرفهين ذووي السلطة والنفوذ، غير مبالين بفعلتهم وضياع مستقبل فتاة وتلويث سُمعته خاصة بعد انتشار فيديو لها يوثق ما حدث.

رنا رئيس في مسلسل "ضل راجل"

في الحلقة السادسة من مسلسل "ضل راجل " تتعرض ايضا شهد (رنا رئيس) للعنف وتدخل في غيبوبة وتحاول الانتحار فيما تتدخل المباحث للتحقيق في واقعة إجهاضها بالعنف.

ونشرت رنا رئيس صورة لها عبر حسابها على انستغرام وهي غارقة بالدماء .