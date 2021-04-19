تعرف على أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ”هجمة مرتدة”

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبرى العديد من الأحداث حيث عادت هند صبري "دينا" للعمل وأخبرها مديرها بوفاة صديقها باسل وقامت بتوصيل خبر وفاته إلى أسرتها في مصر لكي تبعد جميع الشكوك حولها نتيجة مراقبتها ووضع أجهزة تنصت لها كما كثفت المخابرات المصرية تأمين دينا في أوروبا بعد اغتيال باسل.

على صعيد آخر قام الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" بالحديث مع خالد "محمود حافظ" واتصل خالد بزوجته وأخبرته أن أحد أفراد عائلته تلقى جلسات الغسيل الكلوي مجانا فيعلم خالد أن المخابرات هي التي وفرت له العلاج.

يعترف خالد بأن امير تنظيم القاعدة في العراق هو حامد داود محمد خليل الزاوي وكان يعمل في الأمن العراقي بعهد صدام حسين قبل أن ينفصل عنه عام ١٩٨٥ ويلتحق بالتيارات المتشددة.

في الوقت نفسه يعود سيف العربي "أحمد عز" إلى منزله في مصر بعد مهمته في العراق ويتذكر علاقة حبه مع دينا منذ عودته للقاهرة.

و قابل "سيف "الضابط رفعت للمرة الأولى بأحداث المسلسل وخيم على المقابلة الإحساس بالفتور وشرح رفعت لسيف الأوضاع في العراق مؤكدًا أن الكلام في الشارع العراقى يؤكد أن هناك خطة لتقسيم العراق لثلاثة دول.

بعد ذلك سأل سيف رفعت عن سبب السلام الفاتر والمعاملة بجفاء ليفاجأه بكم الأخطاء الذى ارتكبها في العراق وانه المسئول عن موت أشرف "محمد عز" بعدما رفض الاخلاء بمجرد التفجير وقرر النزول لينزل أشرف وراءه حتى لا يكون هو الجبان ويموت بعدها بالإضافة لعدم التزامه بالتعليمات وتنتهى الحلقة بعد سؤال سيف هو انا مش هرجع العراق تانى ليرد رفعت انت خلاص مش هتشتغل الشغلانة دى تانى"

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء