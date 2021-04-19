رفعت يحرض قدرية على الخديوي.. أحداث الحلقة السادسة من ”اللي مالوش كبير” 

تصاعدت الأحداث الدرامية خلال الحلقة السادسة من مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى حيث حرض الفنان خالد سرحان "رفعت" الفنانة دينا فؤاد " قدرية" على زوجها الفنان أحمد العوضي "سيف الخديوي". رفعت" أخبر دينا فؤاد أن زوجها يخونها مع ياسمين عبد العزيز "غزل" ويخبئها من زوجها "عابد" في مزرعته وبينهما قصة عشق. وبنظرات تملاها الشوق تمني " رفعت" ان يتزوج " قدرية" قائلا اليوم اللي مش هتبقي فيه على ذمة الخديوي ومقضية عديتك هتبقي على ذمة الدهبي وهخليكي أسعد واحدة في العالم

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

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