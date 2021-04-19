يارا تطرح الفيديو الرسمي لأغنية ”كله بالحب”

طرحت الفنانة اللبنانية يارا الفيديو الرسمي لأغنية "كله بالحب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "كله بالحب" هي تتر مسلسل يحمل نفس الاسم وتجسد بطولته الفنانة زينة، ويعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي. الأغنية باللهجة المصرية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية وإنتاج كاسيت محمد حامد، وقامت يارا بتسجيلها في دبي.

مسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، إخراج عصام عبدالحميد، ويشارك في بطولته الفنانة صابرين، وأحمد السعدنى، وباسم سمرة، وكريم قاسم، وسامر المصرى.

وأطلقت يارا مؤخرا تترا باللهجة المغربية تحت عنوان "آه عالمكتوب" للمسلسل المغربي "ولاد العم" الذي سيعرض في مايو المقبل، لتصبح أوّل فنانة غير مغربية تغنّي تترا باللهجة المغربية لمسلسل مغربي.

وستباشر يارا إطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد وذلك بعد شهر رمضان المبارك، وطرحت منه مؤخرا الأغاني "غير الناس" و"ما ودعوني".

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