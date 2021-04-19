شاهد.. أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ”لعبة نيوتن” 

يثير الفنان محمد فراج، القلق خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث يؤدي شخصية مؤنس، ذلك بسبب أدائه التمثيلي ونظراته الغريبة لـ"هنا" والتي تقوم بدورها الفنانة منى زكي.

حينما تناول محمد فراج الطعام مع منى زكي في أحد المطاعم الأمريكية.

وخلال الحلقة ظهرت لأول مرة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بدور أمينة في مشهد لها مع بدر الذي يجسده الفنان "سيد رجب" وحازم الذي يجسده الفنان "محمد ممدوح".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وتم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

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