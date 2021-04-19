انتهى المخرج الفلسطيني المثنى صباح اليوم من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" بمواقع تصوير بدمشق القديمة.

ووجه الأخوين بسام ومؤمن الملا الشكر لكل من ساهم في نجاح العمل حيث كتب المخرج والمنتج مؤمن الملا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا " أبطال سوق الحرير2:

شكرا للتفاني في العمل.. شكرا للحب الذي قدمتوه..شكرا للقلق الذي عشتوه وأكد عشقكم للمشروع

إلى الامام والى خطوة جديدة في صناعة درامانا الغالية على قلوبنا جميعا،

شكرا الغالي جدا المخرج مثنى الصبح".

ونشر أحد أبطال العمل الفنان ميلاد يوسف فيديو له لحظة تصوير أخر مشهد محييا وجميع صناع العمل.

المسلسل بطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ يعرض المسلسل عبر شاشة ام بي سي ويقدّم سوق الحرير دمشق في فترة الخمسينات من القرن الماضي، وما شهدته من ازدهار وانفتاح اجتماعي وثقافي وسياسي وفني واقتصادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل سوق الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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