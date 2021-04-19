أروى قاسم تشارك في ”كوفيد -25” مع يوسف الشريف 

تشارك الفنانة الشابة أروى قاسم في مسلسل "كوفيد-25" المنتظر عرضه يوم ١٦ من شهر رمضان الجاري ويجسد بطولته الفنان يوسف الشريف.

وعبرت أروى عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كوفيد-25" وقالت في بيان لها:" هو عمل مختلف كثيرا كعادة الفنان يوسف الشريف دائما مجدد في مواضيعه وأتمنى أن يحوذ دوري إعجاب الجمهور وسيكون مفاجأة".

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطورًا لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

يذكر أن أروى قاسم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل الطوفان، حيث قامت بدور بنت دينا وفتحى عبد الوهاب، وفي مسلسل نصيبى وقسمتك بدور أخت نسرين آمين، ومسلسل ألف ليلة وليلة بدور أخت شريف منير، ومسلسل حدوتة مُرة بدور غادة عبد الرازق في مرحلة الطفولة.