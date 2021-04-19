اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم تحتفي بيوم التراث العالمي

مسقط -الوطن:

نظمت اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم حلقة نقاشية افتراضية بمناسبة الاحتفاء بيوم التراث العالمي، والذي حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية للاحتفاء به يوم 18 أبريل من كل عام برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو؛ وذلك استجابةً للدعوات العالمية للحفاظ على الإرث الثقافي للإنسانية، وتسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للتراث. حمل يوم التراث العالمي هذا العام شعار (تعقيدات الماضي.. تثري المستقبل).

استهدفت الحلقة الطلبة والطالبات من مختلف الجامعات في السلطنة بهدف التعريف بيوم التراث العالمي، وأهميته، وباتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 1972م، كما تهدف الحلقة إلى إبراز جهود السلطنة في صون وحفظ التراث العماني، وآليات إدارة المواقع العمانية المدرجة على لائحة التراث العالمي وسبل تطويرها واستثمارها على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، وعلى آراء الطلبة والطالبات في مايتعلق بالتراث الثقافي ومناقشة أفكارهم.

الجدير بالذكر بأن السلطنة تمكنت من إدراج العديد من المواقع التراثية والأثرية على لائحة التراث العالمي باليونسكو وهي: موقع قلعة بُهلاء وأدرج عام ١٩٨٧م، وتمكنت عام 1988م من إدراج مواقع بات والخطم والعين، وموقع أرض اللبان ٢٠٠٠م، ونظام الري بالأفلاج ٢٠٠٦م، فيما أدرجت مدينة قلهات الاثرية ٢٠١٨م.

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