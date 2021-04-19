مسجد الإمام الصلت بن مالك الخروصي بنزوى .. معلم من التاريخ

زاره وتصويرـ سالم بن عبدالله السالمي:

يُعد مسجد الإمام الصلت بن مالك الخروصي ـ الذي يقع في بمنطقة قلعون ببلدة سعال من أعمال ولاية نـزوى بمحافظة الداخلية ـ معلمًا دينيًا وأثريًا وتاريخيًا، حيث ارتبط بشخصية الإمام الصلت، ويقع ضريح الإمام أسفل المسجد ورغم مساحته البسيطة التي يشملها المسجد إلا أنه في تلك الحقبة كان يؤدي دوره في نشر رسالة العلم والفقه والشريعة والعقيدة والنحو، ورغم مرور السنين إلا أنه ما يزال يحتفظ بجماليته وروحانيته من خلال معالمه وأركانه والتي تتمثل في محرابه الجميل وأعمدته رغم اندثار السقف، كذلك فإن صمود هذا المسجد رغم ما مرَّ به من جرف الشراج والشعاب المنحدرة من جبل الحوراء دليل على صلابة بنائه بالقص (الصاروج) والحجر الذي مكّنه من مقاومة أي تعرية وبقي شامخًا، ووجود ضريح الإمام أسفل المسجد يشكل رابطًا قويًا للمجتمع القاطن في تلك المنطقة، فيعتبرونه صرحًا خالدًا في تاريخ عـُمان العريق كون أن الإمام الصلت بن مالك الخروصي أحد القادة العظماء في تاريخ عمان.

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