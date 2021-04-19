النادي الثقافي يعلن عن تدشين قناة “كوريان الثقافية”

مسقط – العمانية:

أعلن النادي الثقافي امس الأول عن تدشين قناة (كوريان الثقافية) والتي ستبث برامجها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمود بن مبارك السليمي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي عبر الاتصال المرئي. وأكد الدكتور رئيس النادي أن قناة كوريان تعدّ أحد النشاطات المهمة الجديدة التي يعتزم النادي إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، حيث تشكّل هذه القناة والتي ستبث برامجها خلال المرحلة الأولى في أيام شهر رمضان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف، إضافة جديدة إلى أنشطة النادي إسهامًا منه في رفع الوعي وبما ينسجم مع الخطط والبرامج الثقافية لهذا العام.

وقال السليمي خلال المؤتمر الصحفي إن محور اسم كوريان جاء من الطبيعة والبيئة العُمانية الخالصة؛ فالكوريان هو سعف النخيل الذي يتم منه تصنيع مجالس العرشان التي يجتمع الناس فيها، حيث يحمل هذا الاسم هوية عُمانية ورغبة في بث هذه المصطلحات للجيل الحاضر وأطياف المجتمع عموما، وهذا هو أحد منطلقاتنا عند وضعنا عنوان برامجنا لهذا العام والتي حملت عنوان (الهوية والانتماء في عالم متغيّر) وينسجم مع اسم مقهى كوريان الثقافي.

وأضاف الدكتور محمود السليمي أن قناة كوريان الثقافية سوف تعمل على تشجيع وتحفيز المبدعين من الشباب والشابات والأخذ بأيديهم في مجال الإبداعات الثقافية والفنية المختلفة وسوف تعمل على استضافة شخصيات وأسماء معروفة إضافة إلى الكتّاب والمثقفين وتغطية الأخبار الثقافية وتسليط الضوء عليها.

وأشار إلى أن القناة سوف تُشرك الشباب في معظم برامجها وفعالياتها بما يجسّد التعاون وإيجاد شراكة بين النادي وطلبة الإعلام في جامعة السلطان قابوس وكلية البيان والجامعات والمؤسسات الأخرى؛ من أجل تقديم برامج القناة، إضافة إلى التعاون مع الكتّاب والمثقفين لتقديم البرامج.

وقال رئيس النادي الثقافي خلال المؤتمر الصحفي إن من أهم برامج قناة كوريان خلال الفترة المقبلة برنامج حوارات كوريان الذي من خلاله ستتم استضافة شخصيات ثقافية ذات إنجازات وإسهامات إضافة إلى برنامج صدر حديثا والذي سيُعنى بطرح الإصدارات العمانية والحديث عنها، مضيفًا أن هناك برنامج العالم الافتراضي والثقافة حيث سيسلط هذا البرنامج الضوء على آخر الفعاليات والمواضيع الثقافية التي تُطرح في العالم الافتراضي، وبرنامج حديث الفن الذي سيُعنى بالفن التشكيلي والتصوير الضوئي، وبرنامج أصدقاء النادي وهو برنامج مخصص للحديث مع الأطفال والناشئة، كما أن هناك برنامجا من مكتبة النادي والذي سيتناول استعراض الكتب الموجودة في أرفف مكتبة النادي الثقافي وبرنامج جديد الثقافة وهو برنامج يتحدّث عن الفعاليات التي ستُقام خلال الفترات المقبلة.