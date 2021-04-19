صدمة بعد وفاة الفنان السوري أحمد منصور نجم مسلسلات "باب الحارة وعمر وما ملكت أيمانكم"

أحمد منصور الممثل السوري القدير توفي اليوم الإثنين عن عمر ناهز 80 عامًا، حيث نعته نقابة الفنانين السوريين، فرع حمص عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "ببالغ الحزن والأسىفرع حمص لنقابة الفنانين ينعي الفنان الأستاذ أحمد منصور (أبو جاسم) الذي وافته المنية اليوم ١٩ / ٤ / ٢٠٢١ وسيشيع جثمانه من جامع قباء في حي الإنشاءات".

وفاة الفنان السوري أحمد منصور

وأضاف بيان النقابة في نعي الفنان الراحل: "تغمد الله الفقيد بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته.. وبهذا المصاب الجلل نتقدم إلى أسرته وأصدقائه بخالص العزاء وصادق المواساة سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان"، أما الفنان قاسم ملحو فقد نعى صديقه عبر حسابه أيضًا على فيسبوك وذلك برسالة مؤثرة

وكتب قاسم ملحو: "الفنان الحمصي الجميل احمد منصور (ابو جاسم) في ذمة الله، ربي يرحمك يا صديقي"، وتفاعل مع تدوينته عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا الرحمة للفنان الراحل والصبر لأسرته.

معلومات عن الفنان الراحل أحمد منصور

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وولد أحمد منصور في حمص، عام 1941، واستطاع في الثلاثينات من عمره أن يحصد جائزة أفضل ممثل في سوريا لعامي 1973 وعام 1974، وقدّم منصور خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الأعمال التي ظلت باقية في أذهان المشاهدين مثل مسلسل "الدغري" الذي عرض عام 1992، و"نهاية رجل شجاع" عام 1994، و"الخشخاش" عام 1991، كما قدم شخصية أبو فرحان في مسلسل "عيلة خمس نجوم" الذي حقق شعبية واسعة وقت عرضه.

كذلك اختلفت أدوار أحمد منصور وتنوعت ما بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي، ومن أبرز أعماله أيضًا "السيرة العربية"، و"ما ملكت أيمانكم" و"باب الحارة" و"طرائف أبي دلامة" و"صلاح الدين الأيوبي" الذي عرض على الشاشات عام 2001، من إخراج الراحل حاتم علي، والذي قدم فيه دور كمال الدين الشهرزوري القاضي الفقيه والأديب من أهل الموصل.

أبرز الأدوار التاريخية التي قدمها أحمد منصور

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ومن أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي شارك بها منصور مسلسل "عنترة" في 2007، و"القعقاع بن عمرو التميمي" في 2010 و"الحسن والحسين" في 2011 بدور الأحنف بن قيس، ومسلسل "عمر" 2012، وقدّم منصور في هذه الملحمة التاريخية شخصية الصحابي عبد الرحمن بن عوف، بالإضافة إلى مشاركته عام 2017 في مسلسل “الإمام”، الذي يروي سيرة الإمام أحمد بن حنبل، وكان هذا آخر أعماله وبعدها ابتعد عن التمثيل.