‎صور رومانسية ورسالة مفاجئة من شام الذهبي لخطيبها الجديد‎

شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة شاركت الجمهور على انستجرام بصور جديدة لها من خطوبتها التي أقيمت في حفل عائلي قبل أيام قليلة، وعبرت عن مدى حبها لخطيبها ووجهت له رسالة رومانسية.

صور جديدة لشام الذهبي مع خطيبها ورسالة رومانسية له

شام الذهبي ظهرت في الصور مع خطيبها وهو يقبل جبينها، وعلقت على الصور بكلمات رومانسية عبرت من خلالها عن مدى حبها لخطيبها وسعادتها بارتباطها به، فقالت: "عادة ما أكون معبرة جدًا .. ولكن معك أقصر في الكلمات التي يمكن أن تصف مقدار السعادة والفرح والحب والانسجام الذي أشعر به معك ومن أجلك.. أحبك".

النجوم يتفاعلون مع رومانسية شام الذهبي وخطيبها

ونالت الصور والتعليق الرومانسي إعجاب وتفاعل قطاع كبير من متابعيها وأصدقائها بالوسط الفني، ومن بينهم الفنانة الشابة جميلة عوض التي كتبت لها: "ملاك.. ربي يبارك فيكي"، أما الفنانة التونسية هند صبري علقت قائلة: "أحبك"، فيما علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني وقالت: "بارك الله فيكما".

وكانت شام الذهبي قد تصدرت محركات البحث بعد احتفالها بحفل خطوبتها على شاب يدعى أحمد هلال، ورومانسيتها مع خطيبها خلال الاحتفال حيث ظهرت شام الذهبي وهي تقبل يد خطيبها في حفل الخطوبة، وبادلها خطيبها تقبيل رأسها في الصورة، وأبدى عدد من الجمهور اعجابهم برومانسية شام الذهبي وتعبيرها عن حبها لخطيبها بهذه الطريقة في الحفل، في حين انتقدها البعض ووصفها بالمبالغة في احتفالها بخطبتها.

حفل خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

ووقتها نشرت شام الذهبي عبر خاصية القصص القصيرة مجموعة من الصور لحفل خطوبتها التي ظهرت فيه وهي ترتدي الفستان الأبيض والتقطت لها العديد من الصور بصحبة خطيبها أحمد، ووالدتها الفنانة أصالة، كما نشرت كذلك صورًا مع عائلة خطيبها والتي علقت عليها قائلة: "عائلتي الثانية"، واقتصر حفل خطوبة شام الذهبي على حضور عائلة العروسين، كما تواجد بعض من المقربين، وقامت الفنانة أصالة بالغناء في حفل خطوبة ابنتها التي شاركت أيضا والدتها الغناء في أغنية "نسّم علينا الهوى" للمطربة الكبيرة فيروز.

الجدير بالذكر أن شام الذهبي قد تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، كما أعلنت ابنة الفنانة أصالة خطوبتها في شهر يوليو الماضي من الطبيب المصري معتز نصير، لكن سرعان ما تم الإعلان عن انتهاء علاقتها به وفسخ الخطوبة، قبل أن تعلن مؤخرا ارتباطها للمرة الثالثة وسط تفاعل كبير من الجمهور.