فيديو النجوم يواصلون تلقي لقاح كورونا في الإمارات.. بوسي شلبي وإلهام شاهين الأحدث

مازال عدد من نجوم الفن حريصون على تلقي جرعات لقاح الوقاية من فيروس كورونا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر صور ومقاطع فيديو لحظة تلقي اللقاح، وكان أحدث هؤلاء الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

بوسي شلبي وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي يتلقين لقاح كورونا في الإمارات

الإعلامية بوسي شلبي حرصت على نشر عدة صور وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها برفقة صديقتيها الفنانة المصرية إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، خلال تواجدهن في أحد المراكز الطبية بدولة الإمارات من أجل تلقي لقاح كورونا، واستعرضت فيها لحظة تلقي اللقاح، والاستماع إلى التعليمات التي يقولها الأطباء.

وعلقت بوسي شلبي: "تناولت للتو الجرعة الثانية من لقاح فايزر.. شكرا لك دبي على جعلي أشعر دائمًا أن هذا هو بيتي الثاني"، ولاقت الفيديوهات والصور تفاعل من قبل عدد من متابعي النجمات الثلاثة وتمنوا لهن دوام الصحة والعافية.

بوسي شلبي مع صديقاتها في دبي

وتقضي بوسي شلبي مع صديقاتها إيناس الدغيدي وهالة صدقي وإلهام شاهين، إجازتهن في دبي خلال الفترة الحالية، حيث اجتمعن بالأمس في ضيافة إحدى صديقاتهن وتناولن الإفطار سويًا، ونشرت بوسي صورًا وفيديوهات من اللقاء والتي تفاعل معها متابعيها وأصدقائها، كما التقت النجمات الثلاث أيضًا بالنجمة سميرة سعيد خلال الإجازة.

نجوم تلقوا لقاح كورونا في الإمارات

ولم تكن بوسي شلبي وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي فقط هن من تلقين لقاح فيروس كورونا بالإمارات، ولكن سبقهن عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان راغب علامة والمطربة أحلام وشادي شامل والوليد الحلاني وميساء مغربي وريم السعيدي وحسين الجسمي وشذى حسون والإعلامي باسم يوسف ورنا حريري، وجميعهم عبروا عن حماسهم الشديد لتجربة اللقاح بالإمارات، ووجهوا الشكر للمسؤولين على الاهتمام الذي شهدوه.