فيديو رد فعل فهد المولد بعد المقلب في الحلقة 7 من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 7، وقع بها فهد المولد ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض فهد المولد لمقلب مرعب في البرنامج.

فهد المولد في الحلقة السابعة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع نجم الكرة بنادي اتحاد جدة السعودي فهد المولد ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة السابعة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، ولجأ رامز جلال إلى حيلة جديدة للإيقاع بفهد المولد عن طريق الاعتماد على المذيعة سارة مراد لإجراء حوار وهمي معه وإقناعه بالمشاركة في موسم الرياض.

واستقل رامز جلال فهد المولد بمقدمة ساخرة، توعده بها بالانتقام من كل خصومه من اللاعبين والذين تغلب عليهم في الملعب، وقال إنه يشجع نادي الهلال لذلك سينتقم من اللاعب المنافس، واعتذر لجمهور اتحاد جدة من المقلب الذي سينفذه في نجم الفريق فهد المولد في الحلقة.

انهيار فهد المولد في "رامز عقله طار"

ويعيش فهد المولد تجربة ووقت مرعب في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعه رامز جلال منها إلى حمام السباحة، ويدخل في حالة انهيار ورعب بسبب المقلب.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.