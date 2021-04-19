وفاة أنغام ابنة الموسيقار الموجى بنزيف في المخ

أعلنت غنوة الموجى، ابنة الموسيقار محمد الموجى، وفاة شقيقتها أنغام الموجى، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختى أنغام ماتت"، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.
وجاءت الوفاة بعد إصابة أنغام الموجى بنزيف في المخ، ونقلها للعناية المركزة وكانت حالتها حرجة، وتوفيت بالمستشفى.
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