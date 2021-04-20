التخطيط لعملية اغتيال جديدة في أحداث مسلسل "الاختيار2 " الحلقة 7

ايهاب المصري الثلاثاء,20 نيسان (أبريل) 2021 - 01:17
في الحلقة 7 من مسلسل "الاختيار 2"، بدء عملية إقتحام كرداسة وسط رد عنيف من المتطرفين كانت نتيجته استشهاد اللواء نبيل فراج، والقبض على مجموعة من شباب المتطرفين.
همام عطية وضحية جديدة
الكثير من المتطرفين هربوا بعد فض الاعتصام، وانتشروا في الكثير من الأماكن مثل سيناء وغيرها للقيام بعمليات تفجيرية.
المتطرف همام عطية يذهب إلى بيت الشيخ خطيب الذي تسبب في مقتله في الاعتصام، همام يذهب ويقنع ابنه بالانضمام إليهم للانتقام لمقتل ابيه وسط إعتراضات شديدة من والدته.
التخطيط لعملية اغتيال جديدة
ضابط الأمن الوطني محمد مبروك يستعد للشهادة في قضية التخابر، والمتطرفين يخططون لقتله.
يوسف الرفاعي يكشف عن حبه لعالية بعد أن تقدم أحد الشباب لخطبتها فتقوم دوت الخليج بإفساد مشروع الخطبة.
المسلسل بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.
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