على خطى "نسل الأغراب".. نجوم "ملوك الجدعنة" يكرمون الراحل سعيد صالح بمشهد مؤثر

كرم عدد من نجوم مسلسلات رمضان 2021 عدد من نجوم الفن القدامى والراحلين، فبعد ظهور الفنان نور الشريف ومحمود مرسي في صور على الحائط بمسلسل "نسل الأغراب"، كرم صناع مسلسل "ملوك الجدعنة" الفنان سعيد صالح بمشهد مؤثر.

هكذا كرم نجوم "ملوك الجدعنة" الراحل سعيد صالح

وفاجأ صناع مسلسل "ملوك الجدعنة" الجمهور بتكريم الفنان الراحل سعيد صالح بطريقة مؤثرة ومختلفة، إذ استعان المخرج أحمد خالد موسى بكلمات للفنان سعيد صالح من أحد لقاءاته الإعلامية وهو يتحدث عن فترة تواجده بالسجن، وذكرها على لسان الممثل محمد عبد العظيم في المشهد الذي جمعه مع عمرو سعد ومصطفى شعبان في السجن، وأهدى صناع المسلسل المشهد إلى روح الفنان سعيد صالح.

ابنة سعيد صالح تعلق على تكريم والدها في "ملوك الجدعنة"

ولاقت لافتة تكريم الفنان الراحل سعيد صالح بهذه الطريقة إعجاب الجمهور وإشاداتهم على مواقع التواصل، خاصة بسبب كلمات الفنان الراحل المؤثرة التي استعان بها الصناع في المشهد، وتفاعلت هند ابنة الفنان سعيد صالح مع المشهد وتكريم والدها الراحل وقالت في تدوينة لها على فيسبوك:" أول يوم رمضان صديقى الأستاذ أحمد خالد موسى مخرج مسلسل ملوك الجدعنة قالى فيه مشهد فى الحلقة الخامسة مخصوص عشانك، وان المشهد مستوحى من حوار لبابا طبعا انا كل اللى جه فى دماغى انه مشهد فى فيلم او مسلسل..".

وتابعت هند سعيد صالح في تدوينتها:" وبقيت اركز واركز اكتر فى سلام يا صاحبى بالذات لأن الناس بتقول من قبل ما تتفرج على المسلسل انه نسخة من سلام يا صاحبى مع ان المسلسل مالوش اى علاقة فعلا، و لما جت الحلقة الخامسة ولقيت الفنان محمد عبد العظيم قال الحوار المكتوب فى الصورة .. وقفت وصقفت ودمعت وحسيت بشوية مشاعر مش فاهماها، ده كان رد بابا فى حوار تليفزيونى لما اتسأل عن سنة السجن وهل كان خايف من وجوده وسط المجرمين او لا، انا بجد فرحانة اوى ان الحوار كان من حوار شخصى لبابا مش حوار من فيلم مثله سعيد صالح، وبشكر صديقى المخرج أحمد خالد والأستاذ الفنان محمد عبد العظيم على الإهداء ده".

تكريم محمود مرسي ونور الشريف في "نسل الأغراب"

وسبق مسلسل "ملوك الجدعنة"، مسلسل "نسل الأغراب" في تكريم النجوم الراحلين، حيث عرضت الحلقة الأولى من المسلسل صوراً للفنان الراحل نور الشريف ومحمود مرسي على الحائط باعتبارهم من عائلة "الغريب" التي تدور حولها أحداث المسلسل، وكذلك ظهر الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شاهين في لقطات أرشيفية في الحلقات الأولى من مسلسل "القاهرة كابول".