منى السابر تكشف العقوبة المنتظرة لها بدلاً عن السجن في قضية ابنتها حلا الترك

منى السابر كشفت تفاصيل جديدة عن قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 20 ألف دينار بحريني لحلا الترك أو الحبس لمدة عام، وحسمت منى السابر الجدل حول حقيقة تنفيذ حكم الحبس بها.

منى السابر تكشف تطورات قضيتها ضد ابنتها حلا الترك

وكشفت منى السابر تطورات قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، وموقفها القانوني في القضية بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 00 ألف دينار بحريني لابنتها أو الحبس لمدة عام، وقالت منى السابر في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، إنها تقدمت بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بعد فشلها في جمع المبلغ المطلوب في المهلة المحددة، وأشارت إلى أنها مثل أي متهم في هذه القضايا لا تعرف الخطوة القادمة، ولكنها تنتظر العقوبة البديلة.

منى السابر تكشف عقوبتها المنتظرة بدلاً عن السجن

وقالت منى السابر في تصريحاتها إن العقوبة المنتظرة دوت الخليج العمل اليدوي بدلاً من السجن، وأضافت:" وللأسف الكل عارف إنو أنا رح انسجن بما انو الحكم طلع وكذا شخص صرح انه أنا عليي حكم سجن وبس أنا قاعدة أنطر استبدال العقوبة يلي تقدمت من قبل مكتب الشيخة سلوى.. واللمبلغ هو 20 ألف و300 يعني 200 ألف ريال و 300 ها هذا المبلغ النهائي، ومابعرف كيف صار 200 ألف ولا أعرف من وين هالخبرية ولم تطلع مني هذه الكلمة ما يوازي 20 ألف دينار بحريني و 300، وبصراحة أنا لهلق من المبلغ كامل قدرت جمع 2000 دينار".

منى السابر تحسم جدل تصالحها مع ابنتها وتدخل المشاهير

ونفت منى السابر تدخل المشاهير في الصلح بينها وبين ابنتها حلا الترك أو دفع الغرامة بدلاً منها وقالت في تصريحاتها:" في بعض المشاهير تواصلوا معاي وما شفت شي ويمكن لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية، وعلى الأقل ينعرف الموضوع ويصير في تواصل فأنا في النهاية أريد أن توضح الأمور يا في أو لا ومافي داعي لكل هذه الشوشرة، وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس".

واختتمت منى السابر تصريحاتها بنفي تدخل أحد للصلح بينها وبين ابنتها حلا الترك أو دفع الأموال بدلاً منها، وقالت إن الحل الوحيد في القضية هو تنازل حلا الترك عن القضية أو تنفيذ عقوبة بديلة عن السجن، وذلك أن اصدرت المحكمة ضد منى السابر بحبسها لمدة عام مع التنفيذ وذلك على خلفية حصولها على مبالغ مالية من ابنتها حلا الترك التي أقامت دعوى ضد والدتها، وامهلت المحكمة الوالدة مدة شهر لتأمين المبلغ ولكنها لم تستطتع تدبير المبلغ المطلوب.