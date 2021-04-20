محمد رمضان يحصد الإعجاب بمشهد الفيضان في مسلسل "موسى" وإشادات بجودة التصوير.. فيديو وصور

مسلسل "موسى" تصدر مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل الليلة، والتي شهدت أحداث ساخنة ومؤثرة بسبب الفيضان الذي أغرق قرية موسى.

محمد رمضان يتلقى الإشادات بسبب مسلسل "موسى"

وتلقى محمد رمضان إشادات واسعة على مواقع التواصل اليوم بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"، والتي شهدت حدثاً مؤثراً بعد هطول الأمطار على القرية والفيضان الذي أغرق البيوت، وحاول موسى إنقاذ أهله في القرية من الفيضان ولكنه فشل في إنقاذ حبيبته "نجاة" التي تجسدها تارا عماد، والتي غرقت في الفيضان أثناء تواجدها معه.

مسلسل "موسى" يتصدر التريند بسبب طريقة التصوير والكادرات

وتفاعل مع أحداث مسلسل "موسى" عدد من الفنانين والنقاد أيضاً، والذين أشادوا بطريقة تصوير المسلسل وجودة الصورة وأعمال الغرافيكس وطريقة تصوير الفيضان على القرية، وكذلك طريقة تصوير المسلسل ونقله لأجواء فترة الأربعينيات في الريف المصري، وتداول الجمهور عدة صور ولقطات مميزة من مشاهد المسلسل وأشادوا بجودة التصوير وبعمل المخرج محمد سلامة في المسلسل.

كواليس مشهد الفيضان في مسلسل "موسى"

ونشر المخرج محمد سلامة صوراً من كواليس تصوير مشهد الفيضان في الحلقة السابعة من مسلسل "موسى" على حسابه بانستقرام، ونشر أيضاً محمد رمضان عدة صور له من الحلقة على حسابه بانستقرام، وطلب من الجمهور إبداء رأيهم في مستوى الحلقة، وتصدر المسلسل مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بعد تصاعد الأحداث في المسلسل وعرض عدة مشاهد مؤثرة ومميزة بالعمل.

وتدور قصة مسلسل "موسى" حول شخصية "موسى" والذي تنقلب حياته بسبب وفاة شقيقه في الحرب العالمية وتدهور حال أسرته بعد هروبه إلى الجبل بسبب الحكم عليه بالإعدام، فيقرر الانتقام من الاحتلال الانجليزي وعدد من رجال القرية الكبار ويدخل في حرب معهم، ويتزامن ذلك مع قصة حبه مع "نجاة" والتي انتهت بوفاتها في الفيضان، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم وعلى رأسهم منذر رياحنة وسمية الخشاب وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول ورياض الخولي وعبير صبري وغيرهم.