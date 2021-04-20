حقيقة إيقاف عرض مسلسل "الطاووس" وأحداث مثيرة في الحلقة 8

سهر الصايغ "أمنية" في الحلقة 8 من مسلسل "الطاووس" تبدأ في رحلة البحث عن حقوقها، حيث يساعدها "كمال الاسطول" جمال سليمان الذي يواجه بعض العقبات أثناء دفاعه عنها.

كمال الأسطول يطلب شهادة المستشار حسام شرف الدين في النيابة

بعدما يتعرض جمال سليمان "المحامي كمال الاسطول" لحادث بسبب وقوفه بجوار "أمنية "سهر الصايغ يذهب إلى المستشار "حسام شرف الدين" جمال عبدالناصر، من أجل إقناعه بعدالة قضية "أمنية" وأن من اتصل بالبرنامج الذي تواجد فيه المحامي "ضياء شاهين" أحمد فؤاد سليم ليست الضحية بل شخصية قام باستدعائها الأخير من أجل تشويه صورة "أمنية" في الرأي العام، ويقنع كمال الأسطول المستشار حسام شرف الدين بأن نجله ليس لديه ذنب في حادث الاغتصاب الذي وقع يوم حفل زفافه من قبل أصدقائه، وطلب منه أن يشهد أمام النيابة والتي سوف تبدأ التحقيق في الحادث.

وفاة كريم شرف الدين في الحلقة 8 من مسلسل "الطاووس"

محمد عادل "كريم" نجل المستشار "حسام شرف الدين" جمال عبدالناصر تتدهور حالته ويتم الإعلان عن وفاته لتصاب زوجته "فرح" فرح الزاهد بصدمة وكذلك والده الذي يعد نجله بأنه سيواجه أصدقائه الذين قاموا بالحادث ضد "أمنية"، وأثناء العزاء الذي أقيم "لكريم" يلتقي حسام شرف الدين بكمال الاسطول ويخبره أنه مستعد للشهادة في النيابة على ما حدث، ويذهب كمال الأسطول إلى أمنية التي فضلت الابتعاد عنه بعدما تعرض لحادث بسبب مواجهته للاشخاص الذين تسببوا في واقعة الاغتصاب، وتكشف له ان مساعده هو من أخبرها بأنها السبب في كل ما يتعرض له، لكن كمال الاسطول يطلب منها نسيان ذلك والاستعداد لأخذ أول خطوة في القضية.

مسلسل "الطاووس" يواجه أزمة بعد قرار التحقيق مع صناعه

سهر الصايغ "أمنية" تواجه أزمة أثناء ذهابها إلى النيابة حيث يحاول "فيجو" خالد عليش لمعرفة تفاصيل ما حدث لها، وتخبره بأن كمال الأسطول هو الشخص الذي وقف بجوارها ويسعى من أجل أن تحصل على حقوقها.

يذكر أن مسلسل "الطاووس" يواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، حيث أصدر الأعلي للإعلام بيانا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يؤكد فيها بداية تحقيق فوري وعاجل مع صناع المسلسل وكذلك القنوات العارضة له، نظرا لحجم الشكاوى التي تقدمت ضد العمل والمطالبة بوقفه، كما أكد الأعلى للإعلام أن صناع المسلسل لم يتلزموا باستخدام الشكل الذي نص عليه المجلس.