موسم رمضان يعيد شيرين عبد الوهاب إلى السوشيال ميديا بعد انقطاع عام ونصف!

شيرين عبد الوهاب عادت أخيراً إلى نشاطها على السوشيال ميديا وحسابها بانستقرام، بعد ما يقارب عام ونصف من اعتزالها التدوين على انستقرام وفيسبوك، واكتفائها بالتغريد على تويتر في المناسبات الهامة فقط.

شيرين عبد الوهاب تعود إلى انستقرام بعد اعتزال عام ونصف

وبسبب أنشطتها الغنائية في موسم رمضان 2021، عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب أخيراً إلى نشاطها على انستقرام، ونشرت أول تدوينتين لها على انستقرام بعد غياب عام ونصف، ونشرت في أول تدوينة فيديو من أغنيتها لأحدى الحملات الإعلانية في رمضان، وتفاعل مع عودتها عدد كبير من الجمهور والذين احتفلوا بعودتها لانستقرام أخيراً وكذلك عدد من النجوم ومنهم الفنانة أصالة وإيمان العاصي وغيرهم.

شيرين عبد الوهاب تشوق الجمهور لمفاجآتها الجديدة في رمضان

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تدوينة أخرى على انستقرام بعد انقطاع طويل، ونشرت فيديو لأغنيتها في تتر مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، وتفاعلت مع الجمهور وطلب رأيهم في الأغنية، وشوقت الجمهور لمفاجآت جديدة لها في الفترة المقبلة، وقالت في أول رسالة لها على انستقرام بعد الاعتزال:" وشي الحقيقي من لحم غزال، اسمعوها كاملة ورأيكم، يهمني بجد... وعلى فكرة في مفاجأة تانية قريب".

أعمال شيرين عبد الوهاب الجديدة

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى الغناء وطرح أعمال جديدة في الفترة الماضية، وعلى رأسها أغنية لحملة إعلانية في رمضان وكذلك أغنية تتر مسلسل "لحم غزال"، ومن المتوقع ان تستمر في طرح الأعمال الجديدة في الفترة المقبلة، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة حول تجهيزها لألبومها الجديد والمتوقع طرحه خلال العام الجاري، وكانت شيرين قد أعلنت مقاطعتها لمواقع التواصل وأغلقت حسابها على انستقرام وفيسبوك في عام 2019 بسبب الانتقادات المتكررة التي تلقتها بسبب تصريحاتها.

وكان أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب في شهر مارس الماضي قد أثار جدلًا بين جمهورها خاصة وأنها يبدو أنها فقدت الكثير من الوزن عن ظهورها السابق مع زوجها وبعض من معجبيها، والتي كانت قد انتشرت قبل عدة أسابيع ونالت العديد الانتقادات للفنانة المصرية بسبب زيادة وزنها، وأطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها وهي مرتدية فستان قصير فاتح اللون، وظهرت وهي تقف بمفردها في أحد الحدائق، واستعرضت رشاقتها في أحدث ظهور، خاصة وأنها قد ازداد وزنها في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أنها نجحت في إنقاص وزنها مجددًا مؤخرًا، قبل أن تطل على جمهور في أحدث ظهور لها.