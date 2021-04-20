شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ عاجل من وفاء عامر للنيابة العامة ضد قناة يوتيوب.. والسبب مقطع فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 20 أبريل 2021 06:40 صباحاً - تقدَّمت الفنانة المصرية، وفاء عامر، ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة في بلادها، ضد إحدى قنوات موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأوضح موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري، أن بلاغ وفاء عامر، تضمن إتهام القناة بعرض مقطع فيديو يتحدث عن استئجارها بلطجية، للاعتداء على مواطنتها الفنانة ريهام حجاج في منزلها.

ونفت الفنانة وفاء عامر، في بلاغها ما جاء في مقطع قناة يوتيوب، جملة وتفصيلاً، مؤكدةً انها تتواجد حالياً في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية.

من جانبها فضلت الفنانة ريهام حجاج، الصمت تجاه البلاغ الذي قدمته الفنانة وفاء عامر، للنيابة العامة، الأمر الذي اعتبره متابعون اعتراف بعدم وقوف الأخيرة وراء البلطجية التي استهدفت الأولى