الحلقة 7 من الاختيار 2 .. تريند رومانسية مكي وأسماء أبو اليزيد

تصدرت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار2 ، تريند تويتر لليوم الثاني على التوالي، بسبب احتوائها على مشهد رومانسي بين أبطاله أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، واعتراف يوسف الرفاعي بحبه لأول مرة لعالية.

كانت علاقة عالية والضابط يوسف الرفاعي من أبرز المشاهد الرومانسية في الاختيار2 ، الذي يسلط الضوء على الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية لرجال الجيش والشرطة.

وقرر يوسف الرفاعي الاعتراف بحبه لعالية ، بعدما أوشكت على قبول الخطوبة من غيره، لعدم رغبته في الزواج منها وتعريض حياتها معه للتهديد بسبب مخاطر عمله واستشهاد الكثير من زملائه واقتناعه بأنه سيلحق بهم قريبا ولم يرغب في تركها وحيدة.

وتداول رواد السوشيال ميديا ، فيديو اعتراف مكي لأسماء أبو اليزيد بحبه في مسلسل الاختيار2 ، مع العديد من التعليقات الإيجابية واعتباره من أفضل المشاهد الرومانسية في دراما رمضان 2021.

واكتسح مسلسل الاختيار2 ، قوائم تريند جوجل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، واستمر في الصدارة على مدار أسبوع كامل متفوقا على غيره من الأعمال التي تشارك في السباق الدرامى هذا العام.