أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة

أعلن الإعلامي أسامة منير إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية، وذلك على حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أسامة منير عبر حسابه قائلا: "الحمد لله علي كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.. إيجابي كورونا للمرة الثالثة".

أسامة منير هو مقدم أشهر برامج الراديو "أنا والنجوم وهواك"، وعاد مؤخرا إلى مهنته الأولى والمحببة إلى قلبه وهي الغناء، وطرح أغنية جديدة له وهي "أنا".

قال أسامة منير في تصريحات إعلامية من قبل إنه كان يعمل نائب مدير مركز البحوث الأمريكى بمصر، وكان مدرسا فى الجامعة، وترك كل شيء من أجل احتراف الموسيقى.

وأوضح أسامة منير أنه تعلم الغناء الشرقى، وأصبح عضوا فى نقابة مهنة الموسيقية، وكشف أن أول أغنية له كانت "بحبك متقوليش بعدين" لـ الفنان راغب علامة.

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