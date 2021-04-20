الفنانة روجينا توجه رسالة خاصة لمخرج بنت السلطان

تخوض الفنانة روجينا المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل بنت السلطان الذى يعد اولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

ووجهت روجينا رسالة خاصة إلى مخرج العمل أحمد شفيق بمناسبة عيد ميلاده وكتبت على صورها له معه من كواليس العمل والتى نشرتها على صفحتها بإنستجرام:" كل سنة وانت طيب وبخير ودايما في سعادة اخوى وصديقى وعشرة العمر كلة وانت اللى جوزتنى أشرف وبناتى مولدين على ايدك وكمان مخرج بنت السلطان مجتهد وشاطر وطاقتك إيجابية بتحب كل الممثلين متواضع مع كل الناس فريق عملك بيحبك شكرا يااحمد على كل مجهودك معايا في المسلسل وكل سنة وانت ناجح يااطيب الناس:بحبك يعسسسسسسسسلية ".

مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندى موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي ونهى صالح وحسن أبو الروس وأوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.