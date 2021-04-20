تعرف على القصة الكاملة لأزمة مسلسل الطاووس

حالة من الجدل أثارها مسلسل الطاووس الذى تقوم ببطولته الفنانة سهر الصايغ والفنان السوري جمال سليمان، بعد عرض الحلقات الأولى من العمل خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2021.

كانت البداية عندما أشار بعض الجمهور عبر السوشيال ميديا إلى أن مسلسل الطاووس يتناول قضية فتاة الفيرمونت الخاصة بابنه الفنانة نهى العمروسي خلال الأشهر الماضية.

ومع عرض الحلقات الأولى من العمل انهالت التعليقات حول العمل بأنه القضية التي يتناولها حدثت بالفعل في المجتمع مما جعل العمل محط أنظار الجميع.

وقام طارق العوضى محامى النقض ووكيل نهى العمروسى وابنتها نازلة مصطفى، بتقديم بلاغ للنائب العام والمجلس الأعلام ونقابة المهن التمثيلية ضد إنتاج مسلسل ”الطاووس” واتهمهم باسخدام اسم قضية الفيرمونت كدعاية للمسلسل رغم تحذير النيابة العامة مراراً وتكراراً من تناول القضية، حيث إنها ما زالت فى مرحلة التحقيقات.

بالإضافة إلى أن “نازلة” ليست فتاة الفيرمونت المجنى عليها فى القضية.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري عن فتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة.

وقال المجلس في بيان له، إنه "ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل".

وأضاف أن "احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيا يحترم القيم المتعارف عليها".

وأشار إلى أن "لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك".

وتضامن عدد من الفنانات مع أسرة مسلسل "الطاووس"، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه.

وكانت الفنانة منى زكي أعلنت دعمها لـ صناع مسلسل "الطاووس" ضد قرار التحقيق معهم.

وشاركت منى عبر خاصية ستورى في حسابها على انستجرام وكتبت هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس" وهو الهاشتاج الذي أطلقه الجمهور لدعم المسلسل.

كما كتبت وفاء عامر على صفحتها الرسمية على فيس بوك " الطاووس .. ادعم مسلسل الطاووس".

وهناك عدد كبير من الجمهور تضامن مع صناع مسلسل الطاووس مطالبين بعدم وقفه كما يردد البعض، مشيرين إلى أنه من أفضل الأعمال المتواجدة خلال سباق رمضان 2021.

يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة الفنانين جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.