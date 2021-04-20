فيديو أحمد العوضي يتحدث عن خلافاته مع ياسمين عبد العزيز بسبب مسلسلهما والأخيرة تمنعه من حلاقة شاربه

أحمد العوضي الفنان المصري الذي ينافس في رمضان هذا العام بمسلسل "اللي مالوش كبير" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حل ضيفًا على برنامج "استوديو 9090"، الذي يبث عبر إذاعة الراديو 9090 المصرية، وتحدث عن كواليس مسلسله الجديد وكواليسه الطريفة مع زوجته.

أحمد العوضي وشخصية سيف الخديوي في "اللي مالوش كبير"

أحمد العوضي أنه هو من ابتكر طريقة حديث شخصية "سيف الخديوي" في المسلسل ووضع بعض اللزمات الخاصة بالشخصية مثل "على الله حكايتك" و"وحش الكون"، وتابع: "الخديوي بيروّح معايا البيت" لافتًا إلى زوجته ياسمين عبد العزيز معجبة بالشخصية جدا، كما أشاد بالكواليس بينهما في العمل.

ياسمين عبد العزيز ترفض حلاقة شارب أحمد العوضي لهذا السبب

وأضاف أنه اقترح على زوجته أن يقوم بحلاقة شاربه بعد انتهاء التصوير إلا أنها بسبب حبها للشخصية ومظهرها وكافة التفاصيل المتعلقة بها، رفضت وقالت له: "لا.. هنكمل كدا طول حياتنا".

أحمد العوضي أكد أنه وقع تحت ضغط بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "الاختيار" العام الماضي وتقديمه لشخصية عشماوي، حيث كان يريد أن يجد الشخصية الملائمة التي يقدمها هذا العام ووقع اختياره على شخصية سيف الخديوي، أما ثاني أنواع الضغط هو تعاونه مع زوجته ياسمين وكيفية ظهور العمل على الشاشة وكيف سينال إعجاب الجمهور، كما أنه بهذه الطريقة سيكون متحملًا لمسؤولية شخصين وليس شخص واحد.

أحمد العوضي يعلق على شائعات خلافاته مع ياسمين عبد العزيز

وعن الشائعات التي خرجت منذ أن تم الإعلان عن مشاركة ياسمين عبد العزيز وزوجها في عمل واحد، سواء شائعات الخلافات بسبب البوستر الدعائي وترتيب الأسماء، قال أحمد العوضي أنهما لا يهتمان بهذا الأمر من الأساس، وتابع: "ولا في دماغنا خالص وبنتفرج ونضحك ومش بتفرق معانا"، نافيًا حدوث أي أزمة بينهما.

الجدير بالذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد ياسمين عبد العزيز دور غزل خلال المسلسل، التي تتزوج من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتلتقي بالخديوي أو أحمد العوضي وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وحرص الثنائي على نشر مجموعة صور من كواليس العمل عبر انستجرام، منذ أن