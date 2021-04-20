شاهد.. أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل ”اللى مالوش كبير”

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "اللى مالوش كبير" حيرة وغيرة "قدرية" دينا فؤاد على زوجها "سيف الخديوى" بعد أن أخبرها "الدهبى" أن هناك امرأة أخرى في حياته ويأويها في مزرعته، كما شهدت الحلقة احباط "الخديوى" محاولة خطف "غزل" ياسمين عبد العزيز، وتمكن من إعادتها إلى المزرعة مرة أخرى، واعترف لها بحبه، بينما ثار "عابد تيمور" خالد الصاوى زوج "غزل" على "الدهبى" خالد سرحان بعد فشله في خطف "غزل".

مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومدير تصوير أحمد زيتون.