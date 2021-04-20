حمادة هلال يطرح كليب جديد ”صلوا على رسول الله”

نشر الفنان حمادة هلال صورة له من كليبه القادم، وذلك من خلال حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب هلال معلقا عبر الصورة :" انتظروا إن شاء الله بعد قليل الساعه 3 عصرا فيديو كليب #صلوا_على_رسول_الله على قناتي الرسمية على اليوتيوب الأغنيه دي من أهم الأعمال اللي عملتها في حياتي".

وحل الفنان حمادة هلال ضيفًا على برنامج من القلب للقلب للإعلامية إيمان رياض، والذي يعرض على شاشة إم بي سي مصر 2، وذلك للحديث عن نعمه الأهل والأسرة.

وبدأ حمادة هلال حديثه بالترحم على والدته التي توفيت شهر يوليو الماضي، مؤكدا أنها كانت السند والداعم في كل أمور حياته.

أضاف هلال: مفتقد أمي جدا في شهر رمضان الكريم خصوصا وانها كانت بتفطر معايا وبتعمل أحلى صينية بسبوسة.

مستكملا: لا أعتقد أن هناك أشخاصا لا يدركون نعمة الأم ولكن بالتأكيد الحياة والعمل تشغل جزءا كبيرا من يومه، وللأسف لن يشعر بافتقاده لها إلا بعد رحيلها، أما الزوجة والأبناء فهم نعمه كبيرة أيضا يجب أن نحافظ عليهم.

واختتم حمادة هلال حديثه عن نعمة الأهل والأسرة بشعوره بالتقصير تجاه اقاربه في الشرقية نظرا لعدم قدرته علي زيارتهم بشكل مستمر كما تعود وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، متمنيا من كل شخص أن يقدر نعمه الأم والأهل والحفاظ عليهم.

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