إلغاء حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها بالأوبرا لظروف طارئة

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، إلغاء حفل لعازفة الماريمبا الشهيرة الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الذى كان مقرر له يوم الخميس المقبل، بسبب ظروف طارئة.

وقالت دار الأوبرا في بيان لها نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " نظرا لظروف خاصة بالفنانة نسمة عبد العزيز، تقرر إلغاء حفلها الذي كان من المقرر تقديمه يوم الخميس 22 أبريل بمسرح النافورة، بالنسبة للتذاكر التي تم شراؤها من شباك التذاكر يتم استرداد قيمتها من شباك التذاكر و التذاكر التي تم شراؤها عن طريق شركة الدفع الفورى سوف تصل لكم رسالة من الشركة على الموبايل للتوجه الي أقرب منفذ فوري لإسترداد قيمة التذاكر أما التذاكر التي تم شراؤها اونلاين بكارت الائتمان فسوف يتم إضافة المبلغ على الحساب الخاص بكم في خلال شهر...شكرا لتفهمكم".

وكانت الفنانة نسمة عبد العزيز، قد شاركت مؤخرا في تحدى أغنية الهضبة عمرو دياب "محسود"، الذى أطلقه الهضبة خلال الفترة الماضية، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية، وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، مقطع فيديو لها وهي تؤدى التحدى بآلتها الموسيقية "الماريبا"، التي تشتهر باللعب عليها.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.