أبو الزيك يكتب: قُـلْ إعلانات ولا تَـقُـلْ مسلسلات

الظاهرة الملفتة للنظر في رمضان السنة دي ان الإعلانات وبخلاف السنوات الماضية أصبحت يتخللها أحيانا بعض المسلسلات ، يعني ممكن تقول وانت ضميرك مستريح إعلانات رمضان وليست مسلسلات رمضان .

لكن الحقيقة وللأمانة المهنية إنها اعلانات متكلفة صحيح ، و ( السيد المُعلِن ) صارف فلوس بالملايين ، وجايب نجوم ونجمات من الصنف الفخيم ع الفرازة واستعراضات وأغاني ورقص ومهرجانات ومخليين الدنيا ( بزرميط ) .

وطبعا إللي بينفذ الإعلان مفهمه إن اعلانه ما فيش لا قبله ولا بعده وان كل الناس هتسيب إللي وراها واللي قدامها وهيقعدوا يتفرجوا على إعلانه ليل نهار .. وإن مبيعاته هتبقى أكتر خمستلاف مليون مرة ، والناس هتجري تشتري المنتجات بتاعته .

المصيبة إن ( السيد المُعلِن ) مش فارق معاه الناس تتفرج ولا ما تتفرجش ، لأن كل إللي يهم ( السيد المُعلٍن ) هو إن الكام مليون إللي صرفهم على الحملة الإعلانية يضربهم في عشرة ويقدمهم في إقراره الضريبي كمصروفات تخصم من حساب الأرباح السنوي ، وبكده يبقى ضرب خمستاشر عصفور بإعلان واحد .

أولهم طبعا إن النجوم والنجمات هيبقوا أصحاب وزي السمن ع العسل ، وتاني حاجة ممكن جدا مبيعاته تزيد وده طبيعي جدا ، وأهم عصفورة طبعا هو ان الإعلان في أحيان كثيرة جدا جدا بيعتبر أحد أهم الأبواب الخلفية للتهرب الضريبي .

وأكيد طبعا لكل قاعدة إستثناء لكن من النادر إن الواحد يلاقي الإستثناء ده .

أما بقى إعلانات الشحاته قصدي إعلانات التبرعات لها حكايات تانية خالص هحكيها لكم المرة الجاية .