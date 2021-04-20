نيفين بدار تعرب عن استيائها من إيقاف مسلسل «الطاووس».. وتؤكد: الفن ضمير...

أعربت نيفين بدار، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، عن استيائيها جراء وقف مسلسل الطاووس، وقالت إنها ضد أي وقف لأي عمل درامي هدفه التوعية للمجتمع بشكل عام و الفتيات بشكل خاص.
ولفتت بدار إلى أن مسلسل الطاووس هو مسلسل درامي متوازن يناقش قضية، و هدفه الأساسي رفع الوعي لدى المجتمع والفتيات وهو ما بدأناه في مبادرة طوق نجاة والذي نحاول نشره في المجتمع أن يكون لكل سيدة من يحميها ونكون نحن جميعا صوتها ويمكنها اللجوء لنا والاعتماد علينا كمجتمع يراعي الكوادر النسائية مهما كان مكانها.
وتابعت أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، بالقول: العمل الفني الجيد قد يكون رسالة سحرية تغير سلوكيات مجتمعية مشينة، والآن تواجهها الدولة بكل قوة مثل التحرش والتعدي على الفتيات بأي شكل.
واختتمت بالقول: المسلسلات جزء من الإبداع والفن الذي يشكل ضمير المجتمع وأنا أرفض أي وقف أو منع من أي نوع لعمل فني وضد الحجر على حرية الإبداع.
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