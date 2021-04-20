بوجي وطمطم دويتو الثمانينات لا يُنسى

في كل عام في مثل هذه الأيام يأخذنا الحنين إلا ما كنا نشاهده ونحن صغار على شاشات التلفاز.. نتسائل كما كان ينطق بوجي: روحتي فين يا طمطماية، أنا هنا يا بيجو يا بجابيجو.. نتذكر أغنيته الشهيرة: «بطني بتوجعني، وحكاياته مع زيكا وعم شكشك وتلك النصائح المغلفة بالفكاهة التي كنا نتعلم منها

مسلس أطفال صار تيمة لأجيال كثيرة، عاصرته وتأثرت بأبطاله، «بوجي وطمطم» مسلسل العرائس الأشهر لدي الكثير من الأطفال الذين صاروا فتيانا وفتيات، بدأ إنتاجه في أوائل الثمانينات، إخراج الراحل رحمي، وحاز المسلسل على إعجاب الكثير من الصغار والكبار على شاشة التلفزيون الصغيرة في ليالي شهر رمضان، وعُرض في 18 جزء تحت أسماء مختلفة: «بوجي وطمطم في رمضان، محطة فلافيلو، حكايات مع بوجي وطمطم، الفانوس السحري، بوجي وطمطم وأسرار جحا، الفيل الجميل».

وضم العمل كوكبة من نجوم الفن أدوا صوتيا لعرائس العمل، فكان الأداء الصوتي ل«ـبوجي» للفنان الكوميدي الراحل يونس شلبي، وطمطم الفنانة هالة فاخر، وعم شكشك العجوز، الفنان رأفت فهيم، زيكا.. ماهر سليم، زيكو.. سيد عزمي، طنط شفيقة.. ومرمر... إنعام سالوسة، زيزي.. سلوى محمد على.

بعد توقف 10 سنوات عاد الحديث عن عودة بوجي وطمطم من جديد بنجوم مختلفة بعد رحيل البطل الرئيسي الفنان يونس شلبي، حيث يقوم بدور بوجى بدلًا من الراحل يونس شلبي، الممثل الشاب محمد شاهين وتقوم بدور طمطم الممثلة الشابة إيمى سمير غانم بدلا من هالة فاخر، وتم الاتفاق على تسمية الجزء الجديد من المسلسل "بوجى وطمطم والكنز المفقود"، وتولي إخراج العمل نجل المخرج الراحل رحمي.