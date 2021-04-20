أمينة تستمر في محاولة التخلص من مشاكلها في أحداث مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 8 حيث اصبحت مطاردة من قبل زوجها "حسن" لإسترجاع أمواله منها والتي خبأها على سطح المنزل، لكنها تحاول التخلص منه بشتى الطرق.

أمينة تستمر في محاولة التخلص من مشاكلها

وبعد ان انتهت احداث الحلقة السابقة بإعطاء امينة "الهام الفضالة" زوجها حقيبة بداخلها الاموال التي يريدها، اعترض على كمية هذه الاموال وطلب منها المزيد، فوافقت على اعطائه المزيد باليوم التالي فسلمته حقيبة ثانية وما إن همّ بصعود السيارة حتى انفجرت ليتبين على ما يبدو بأنها كانت تضع له قنبلة بداخل الحقيبة وليس مالاً، وبهذا تكون أمينة قد تخلصت من هذا الكابوس الذي كان يلاحقها حيث كان يسبب لها المشاكل.

على المقلب الآخر، يُحضر فارس زوجته الثالثة للبيت، فتشتعل النيران في قلب شمايل ولم تستطع تحمل غيرتها والوضع الجديد لتبدأ الحرب الباردة بين الضراير.

تفاصيل مسلسل "امينة حاف "

قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة مستفزة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات.

المسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.