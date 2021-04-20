أبرز أخطاء الأسبوع الأول في دراما رمضان 2021.. دعاية انتخابية مثيرة للسخرية في "أحسن أب" وظهور "بابجي" في "هجمة مرتدة"

مسلسلات رمضان 2021 بات الجمهور أكثر اهتمامًا بها مع كل حلقة يتم عرضها والأحداث المشوقة التي تعرضها معظم تلك المسلسلات لكنها أيضًا باتت محل انتقاد من قبل البعض بسبب بعض الأخطاء الساذجة التي ظهرت خلال الحلقات الـ7 الأولى من عدد من تلك الأعمال والتي نرصدها فيما يلي.

أحسن أب

شهد مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع وجود خطأ فادح خلال إحدى حلقاته السابقة، حيث ظهر خلال المشهد الفنان سامي مغاوري الذي يجسد شخصية سمباري وهو يجلس على إحدى المقاهي برفقة الفنان سليمان عيد، بينما تظهر في الخلفية لافتات دعائية لمرشحي مجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت على الرغم من عدم إقامة انتخابات الشيوخ والنواب في نفس الموعد.

وفى نفس المشهد أيضًا ظهرت لافتة دعائية لأحد مرشحي مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، بالرغم من أن المشهد من المفترض أنه يجري في نطاق محافظة القاهرة، وهو ما تسبب في حملة سخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ضد الكسر

وقع صناع مسلسل "ضد الكسر" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم في خطأ في الحلقة السادسة، في أحد المشاهد التي يحكي فيها فرد الأمن كواليس ما حدث ليلة محاولة قتل "سلمى" أو نيللي كريم، ويظهر يقف أمام باب الفيلا تحت المطر وقد ابتلت ملابسه بالكامل، لكن بعد ذلك يدخل إلى الفيلا لنجد ملابسه جافة تمامًا كأنه لم يكن واقفًا تحت الأمطار.

هجمة مرتدة

وقع مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز، في خطأ أيضًا حيث ظهر في الحلقة الثالثة، ملصق للعبة "بابجي" الشهيرة على أحد بنايات الشوارع، فخلال سير أحمد عز في أحد الشوارع التي من المفترض أنها في العام 2007 بالعراق، ظهر 3 ملصقات فوق بعضهم على الحائط للعبة الشهيرة، التي طرحت على الهواتف فعلياً في العام 2017 أي بعد أحداث المسلسل بنحو 10 سنوات.

لحم غزال

بمجرد عرض مسلسل "لحم غزال" رصد الجمهور أخطاء على تتر العمل حيث تمت كتابة اسم النجم عمرو عبد الجليل بدون حرف الواو، والخطأ الثاني ظهر عند كتابة اسم المخرج على تتر المسلسل، حيث جاء مكتوبا "محمد إسامة" بدلًا من محمد أسامة.

موسى

منذ الترويج لمسلسل "موسى" بدأ جمهور محمد رمضان ينتقدون ظهور أسنانه ناصعة البياض واعتماده على "الهوليوود سمايل" رغم أن أحداث المسلسل تدور في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر ووقتها لم تكن قد ظهرت عمليات التجميل من الأساس، وبات الجمهور يعلق على الأمر مع كل حلقة

ضل راجل

في أولى حلقات المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ظهر وهو يجلس في الميكروباص ويتحدث هاتفيا مع الفنانة نيرمين الفقي التي تجسد دور زوجته، ممسكًا في يده هاتف محمول ولكن "بالمقلوب"، وهو المشهد الذي تسبب في حملة سخرية ضده، وهو ما جعل ياسر حريصًا على التعليق على ذلك الخطأ وقال: "في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه.. وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا".

الاختيار 2

في مسلسل "الاختيار2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي لاحظ المشاهدون في أحد المشاهد أن الهاتف المحمود الخاص بأحمد مكي يعود إلى موديل 2017، رغم أن أحداث العمل تدور في عام 2013.

ملوك الجدعنة

المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان فرصد المشاهدون خطأ في أولى حلقاته يتعلق بمشهد لضيف الشرف حسن الرداد وهو يقود سيارة فيراري لكن الغيار على حرف P وهو ما جعل الجمهور يسخر قائلا "العربية بتجري وهي واقفة بمكانها"، كذلك كان هناك خطأ آخر عند ظهور أحد الفنانين بدور أمين شرطة، وظهرت الشارة على كتفه تحتوي على 4 شرائط بدلًا من 3.