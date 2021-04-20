مسلسلات رمضانية سلطت الضوء على قضايا شائكة وتصدت للاعتداء على النساء أبرزها "الطاووس" و"ضل راجل"

مسلسلات رمضان 2021 حرص بعض من صناعها على تسليط الضوء على بعض القضايا المجتمعية الشائكة والمثيرة للجدل والتي تهم النساء بالأخص، ومنها قضايا الاعتداء والعنف الجسدي في محاولة لدعم النساء اللاتي تعرضن لمثل هذه الحوادث من قبل.

الطاووس

من أبرز المسلسلات هذا العام التي تناقش تلك القضية وتأثيرها على ضحيتها وأسرتها، حيث يدور المسلسل المصري حول فتاة بسيطة، تجسد دورها الممثلة ، والتي يتم تخديرها خلال تواجدها في حفل زفاف في فندق، حيث تتعرض لاعتداء جماعي من مجموعة شباب من أصحاب المال والنفوذ ويتوفى والدها على إثر معرفته بذلك، لتبدأ رحلتها من أجل أخذ حقها ممن فعلوا بها هذا.

وأثار المسلسل جدلًا كبيرًا منذ عرضه وواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، حيث أصدر الأعلي للإعلام بيانا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يؤكد فيها بداية تحقيق فوري وعاجل مع صناع المسلسل وكذلك القنوات العارضة له، نظرا لحجم الشكاوى التي تقدمت ضد العمل والمطالبة بوقفه، كما أكد الأعلى للإعلام أن صناع المسلسل لم يتلزموا باستخدام الشكل الذي نص عليه المجلس، فيما لاقى العمل أيضًا دعم من قبل عدد كبير من النجوم ومنهم منى زكي وتامر حبيب ونبيل الحلفاوي وغيرهم.

ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال يسلط الضوء أيضًا على قضية العنف الجسدي حيث تشهد أحداث العمل تعرض ابنة ياسر جلال للاعتداء علي يد أحد الشباب، ويحاول والدها أن ينتقم لابنته ويأخذ حقها، تزامنًا مع تعرضها لحادث مأساوي ومحاولة إجهاضها بعنف.

والمسلسل يشارك في بطولته الفنانة نرمين الفقي ونور ورنا رئيس وأميرة العايدي ومحمد علي رزق وغيرهم، وحقق ردود أفعال إيجابية منذ عرضه.

لحم غزال

بالرغم من أن أحداث المسلسل تدور حول بحث غادة عبد الرازق أو غزال، عن ابنها، إلا أنها تتعرض خلال الأحداث لمحاولة اعتداء عنيفة، بسبب قتلها "أبو نعسة" أو حمدي الميرغني في أول أحداث المسلسل، وبعد اعترافها بهذا الأمر لسيد جلالة أو خالد كمال، في أحداث الحلقة الخامسة، وبعد أن أخبرها بأن حمدي الميرغني كان ابنه، يقوم بالاعتداء عليها للانتقام منها.

والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وأحمد خليل وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر ومي سليم وغيرهم.

فيما تردد أن الفنانة هبة مجدي التي تقدم دور شقيقة الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى" سوف تتعرض للاعتداء ضمن أحداث الحلقات المقبلة من المسلسل، الذي لاقى ردود أفعال إيجابية منذ بدء عرضه، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل عن دورها وحافظت على الصمت وعدم كشف أي جديد، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سمية الخشاب وعبير صبري وتارا عماد ورياض الخولي ومفيد عاشور وغيرهم.