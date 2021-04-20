أحداث مشوقة مثيرة في تفاصيل مسلسل "الناجية الوحيدة" الحلقة 8.. حيث شهدت الحلقة تفاعلا كبيرا من جمهور المسلسل بمجرد عرضها قبل ساعات، وذلك بسبب الأحداث المتسارعة، حيث إن شقيق وصايف فاز بقضيته ضدها وأصبح واصيًا عليها.

فايزة تطرد وصايف من منزلها

فيما تعبر فايزة التي تقوم بدورها فاطمة الطباخ عن انزعاجها الشديد من حصول مبارك على وصاية وصايف أو الفنانة هدى حسين، مما يجعلها تصب غضبها على الأخيرة وتقوم بالانفعال عليها وطردها من منزلها، أما زوج فايزة فيتهمها بالغيرة من وصايف والحقد عليها، في تلك الأثناء يحاول نجل فايزة مساعدة وصايف وإيصالها لمنزل أخيها بعدما وجدها جالسة بمفردها في الشارع، كما أنها روت له ما فعلته والدته بها.

وصايف تقيم في منزل شقيقها

وتنتشر الأقاويل بين المقربين من وصايف بأن شقيقها تقدم بالوصاية على شقيقته من أجل الاستيلاء على أموالها وممتلكاتها وتكون تحت تصرفه خاصة وأنها تعتبر فاقدة للذاكرة، ولم تجد وصايف ترحابًا في منزل شقيقها سوى من زوجته فقط.

فيما يحاول زوج فايزة مصالحتها بعد طردها لوصايف لكنها تعاتبه بعد اتهامه لها بالغيرة من وصايف والحقد عليها، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة بينهما.

معلومات عن مسلسل "الناجية الوحيدة"

ويشارك في بطولة مسلسل "الناجية الوحيدة" مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هدى حسين، جمال الردهان، ولمياء طارق، وأحمد بن حسين، ونوف السلطان، وأحمد العوضي، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبدالسلام.

وتدور الأحداث حول نجاة وصايف من حريق في منزلها يروح ضحيته جميع أفراد أسرتها، وكونها الناجية الوحيدة، تبدأ الشبهات تحوم حولها وتحول نجاتها إلى أسوأ ما حدث لها.

