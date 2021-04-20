فيديو انهيار وصراخ محمد عبد الرحمن في مقلب الحلقة 8 من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 8، وقع بها محمد عبد الرحمن ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض محمد عبد الرحمن لمقلب مرعب في البرنامج.

محمد عبد الرحمن في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع الفنان محمد عبد الرحمن ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الثامنة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، ولجأ رامز جلال إلى حيلة جديدة للإيقاع بمحمد عبد الرحمن عن طريق الاعتماد على المذيعة سارة مراد لإجراء حوار وهمي معه وإقناعه بالمشاركة في موسم الرياض.

ويواجه محمد عبد الرحمن تجربة ووقت مرعب في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها إلى حمام السباحة، فكيغ سيكون رد فعله بعد اكتشافه للمقلب؟

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.